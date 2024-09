Krytý bazén

Sauna

Klasická suchá sauna pro 12 osob a potní místnost o rozměrech 3,05 x 3,75 x 2,5 m. Součástí sauny je ochlazovací bazének, který se nachází ve venkovní části areálu. Vstup do sauny je zahrnut v ceně vstupného do kryté části Vodního ráje. Během provozní doby kryté části Vodního ráje je přístupná trvale. Z hygienických důvodů je vstup do potní místnosti povolen pouze bez plavek a s vlastním ručníkem.